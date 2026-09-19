Der demokratische Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom, lässt Notabschaltsysteme für KI prüfen. (Getty Images / Justin Sullivan)

Der Politiker von den Demokraten unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. Demnach sollen Experten einen Leitfaden ausarbeiten, um Gesetze zur Sicherheit im KI-Bereich zu verbessern. Die Fachleute sollen etwa prüfen, ob IT-Unternehmen einen Not-Abschaltmechanismus in KI-Agenten einbauen sollen, um Gefahren abzuwehren.

Präsident Trump von den Republikanern lehnt eine Regulierung der KI-Branche ab. Nach eigener Aussage will er damit den technologischen Vorsprung der USA gegenüber China wahren. Wegen der Risiken von Künstlicher Intelligenz hatten sich zuletzt mehrere Chefs großer KI-Unternehmen für eine verlangsamte Entwicklung der Technologie und eine staatliche Regulierung ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.