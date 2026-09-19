USA
Kalifornien prüft "Notschalter" für Künstliche Intelligenz

In den USA macht Kaliforniens Gouverneur Newsom einen Vorstoß zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz.

    Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom trägt einen blauen Anzug und steht zwischen zwei amerikanischen Flaggen.
    Der demokratische Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom, lässt Notabschaltsysteme für KI prüfen. (Getty Images / Justin Sullivan)
    Der Politiker von den Demokraten unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. Demnach sollen Experten einen Leitfaden ausarbeiten, um Gesetze zur Sicherheit im KI-Bereich zu verbessern. Die Fachleute sollen etwa prüfen, ob IT-Unternehmen einen Not-Abschaltmechanismus in KI-Agenten einbauen sollen, um Gefahren abzuwehren.
    Präsident Trump von den Republikanern lehnt eine Regulierung der KI-Branche ab. Nach eigener Aussage will er damit den technologischen Vorsprung der USA gegenüber China wahren. Wegen der Risiken von Künstlicher Intelligenz hatten sich zuletzt mehrere Chefs großer KI-Unternehmen für eine verlangsamte Entwicklung der Technologie und eine staatliche Regulierung ausgesprochen.
    Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.