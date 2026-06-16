Ermittlungen des Justizministeriums

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom (picture alliance/Sipa USA/Weston Hancock)

Anlass sind Ermittlungen, die sich nach Informationen der "New York Times" gegen Newsom, aber auch gegen dessen Ehefrau richten. In einer Videobotschaft sagte der Gouverneur, Bundesbeamte hätten bei Familienmitgliedern, Freunden und ehemaligen Mitarbeitern vorgesprochen und Dokumente verlangt. Dies geschehe nicht, weil die Beamten ein Verbrechen gefunden hätten, sondern weil sie versuchten, eines zu finden. Newsom verwies darauf, dass er für die Demokratische Partei eine Bewerbung um das Präsidentenamt erwäge und Trump häufig kritisiere. Deshalb sei er - Zitat - auf der "Abschussliste" des Republikaners gelandet.

Das ⁠Weiße ⁠Haus und das Justizministerium haben sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.