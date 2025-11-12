Die Vereinigten Staaten riskierten, als Wirtschaftsmacht ins Hintertreffen zu geraten, sagte Newsom in Belem. Die Vorstellung, man könnte Mauern und Barrieren errichten, Zölle erheben und der Welt signalisieren, dass man sie nicht brauche, sei Wahnsinn. Die USA müssten endlich die wirtschaftlichen Chancen eines kohlenstoffarmen Wachstums erkennen, so Newsom.
Der Demokrat Newsom ist der prominenteste einer Gruppe von Gouverneuren und Bürgermeistern aus den USA, die zur Weltklimakonferenz gereist sind.
