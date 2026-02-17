Westafrika

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Sie trafen mit zusätzlicher Ausrüstung in dem westafrikanischen Land ein, wie das Verteidigungsministerium in Washington mitteilte. Die Soldaten sollen nigerianische Truppen ausbilden und beraten, sich aber nicht an Kampfhandlungen beteiligen.

Im Norden Nigerias gibt es immer wieder Angriffe der militant-islamistischen Gruppen Boko Haram und ISWAP auf Militärstützpunkte und Zivilisten. US-Präsident Trump wirft der Regierung des Landes vor, Christen in der Region nicht ausreichend vor solchen Attacken zu schützen. Die Führung in Abuja hat unter Trumps Druck einer Unterstützung durch US-Streitkräfte zugestimmt. Im vergangenen Monat war bereits eine kleinere Einheit nach Nigeria entsandt worden. Im Dezember hatte die US-Luftwaffe Angriffe gegen islamistische Terrorgruppen geflogen.

