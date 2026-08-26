Ein F-15K Fighter auf dem Militärflughafen Seoul, Südkorea (Archivbild) (Imago stock & people)

Das teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Als Reaktion habe man Kampfjets losgeschickt. Der südkoreanische Luftraum sei nicht verletzt worden.

Die Luftverteidigungszone eines Landes ist größer als sein Luftraum. Er bezeichnet die Zone, in der Flugzeuge überwacht werden.

Bereits Ende Juni waren mehr als zehn chinesische und russische Militärflugzeuge in die südkoreanische Luftverteidigungszone eingedrungen. Auch damals schickte Seoul Kampfjets los. Russland und China sind Verbündete Nordkoreas. Südkorea und Nordkorea befinden sich seit Ende des Koreakriegs 1953 offiziell noch immer im Kriegszustand.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.