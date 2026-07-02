Musikwettbewerb

Kanada wird beim nächsten Eurovision Song Contest erstmals dabei sein (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Pavlo Gonchar)

Kanada ist nach dem 2015 aufgenommenen Australien das zweite Land aus Übersee, das ein Lied ins Rennen schicken kann. Die EBU erinnerte daran, dass Kanada den Wettbewerb in gewisser Weise sogar schon einmal gewonnen hat, nämlich 1988. Damals siegte die Kanadierin Céline Dion - allerdings für die Schweiz. Das Finale des Musikwettbewerbs wird im kommenden Jahr in Bulgarien ausgetragen, weil die bulgarische Sängerin Dara mit dem Song "Bangaranga" im Mai den diesjährigen ESC in Wien gewann.

Die Europäische Rundfunkunion hat mehr als 100 Mitglieder, nicht nur aus Europa. Der Verband organisiert unter anderem den Austausch von Nachrichten unter den Mitgliedern und stellt bei größeren Veranstaltungen Technik zur Verfügung. Aus Deutschland sind etwa die ARD und das ZDF dabei.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.