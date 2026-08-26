Handelsstreit

Die Liste umfasst mehr als 700 US-Produkte, unter anderem Stahl, Käse, Meeresfrüchte, Kleidung sowie Waren aus Papier oder Zellstoff. Sie werden mit Zöllen von bis zu 50 Prozent belegt, die in zwei Wochen in Kraft treten. Kanada wendet bei jedem Produkt den entsprechenden US-Zollsatz an.
Die Handelsgespräche zwischen den Nachbarstaaten waren am Freitag gescheitert; beide Seiten machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Unmittelbar danach hatte Präsident Trump Zölle auf zahlreiche kanadische Waren angeordnet.
Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.