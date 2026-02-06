Premierminister Carney bekannte sich zum Kampf gegen den Klimawandel, verwies jedoch auf die Probleme der Autoindustrie wegen des Handelskonflikts mit den USA. Die kanadische Automobilbranche beschäftigt mehr als 500.000 Arbeitnehmer und ist einer der größten Exportzweige.
Die Regierung von Carneys Vorgänger Trudeau hatte festgelegt, dass schrittweise bis 2035 der Anteil der E-Autos unter den Neuwagen auf 100 Prozent steigen soll. Umweltverbände hatten dies begrüßt, Autohersteller blieben jedoch skeptisch, auch weil Kanada bei weitem nicht über die erforderliche Ladeinfrastruktur verfügt.
