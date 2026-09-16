Der kanadische Regierungschef Mark Carney und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. (picture alliance / Justin Tang / The Canadian Press via AP)

Kanada strebt mit der Europäischen Union eine Sicherheits- und Wirtschaftsallianz an. Hintergrund ist der Handelsstreit mit den USA. Zuletzt hatte die US-Regierung für viele kanadische Produkte hohe Zölle eingeführt. Kanada reagierte mit Gegenzöllen.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Kanada angeboten, ein "assoziiertes Mitglied" der Europäischen Union zu werden. Eine mögliche Zusammenarbeit sieht von der Leyen etwa bei Technologiefragen, der Rüstungsgüterproduktion, der Künstlichen Intelligenz und der Arktispolitik. Wie die geplante assoziierte EU-Mitgliedschaft konkret gestaltet werden soll, erklärte von der Leyen nicht.

Eine reguläre EU-Mitgliedschaft Kanadas ist nicht möglich. Nach Artikel 49 des EU-Vertrags können nur europäische Staaten der Union beitreten.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.