Kanadas Premierminister Mark Carney und US-Präsident Donald Trump (Archivbild) (Getty Images via AFP / ANNA MONEYMAKER)

Nach Angaben des kanadischen Finanzministeriums sollen Zölle auf bis zu 50 Prozent der Importe aus den USA erhoben werden. Betroffen sind Stahl und Aluminium ebenso wie Haushaltsgeräte, landwirtschaftliche Maschinen und Elektronikprodukte. Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada waren zuletzt gescheitert. Die USA hatten bereits im August Zölle auf kanadische Waren verhängt.

US-Präsident Trump macht unterdessen Stimmung gegen den kanadischen Flugzeugbauer Bombardier. Dessen Produkte sollten künftig nicht mehr auf dem amerikanischen Markt verkauft werden, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform. Wenn das Unternehmen Interesse an Käufern in den USA habe, müsse es dort auch produzieren.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.