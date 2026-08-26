Beratungen

EU-Kommission in Brüssel (Archiv) (Alicia Windzio / dpa / Alicia Windzio)

Die Regierungschefs von Dänemark, Österreich, Finnland, Schweden und den Niederlanden werden zum Mittagessen im Kanzleramt erwartet. Ihre Staaten wollen wie Deutschland den von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis '34 deutlich absenken. Aus der Bundesregierung hieß es, es gehe darum, eine gemeinsame Linie auf dem Weg zu einem bezahlbaren und modernisierten EU-Haushalt zu finden, bevor die Gespräche im Herbst in die heiße Phase gingen.

Die Kommission hatte für den Zeitraum einen Finanzrahmen von rund zwei Billionen Euro vorgeschlagen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.