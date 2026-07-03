Bundeskanzler Merz (picture alliance/Andreas Gora)

Man habe die Absicht, das, was man aufgeschrieben habe, nicht nur ernstzunehmen, sondern auch umzusetzen, sagte der CDU-Politiker im ZDF. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil mahnte ebenfalls, dass man das Paket jetzt auch durchbringen müsse. Man dürfe sich nicht in Kleinklein-Debatten verlieren.

Über die geplanten 34 Maßnahmen zu Steuern, Arbeit und Entbürokratisierung wird vielseitig diskutiert. Nun müssen Gesetzestexte erarbeitet werden, damit sich der Bundestag damit beschäftigen kann.

Die Bundesregierung strebt weitere Entscheidungen für die künftige Ausrichtung des Landes an. Am Montag will das Kabinett beispielsweise den Entwurf für den Haushalt 2027 beschließen.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.