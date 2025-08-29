Rostock
Kanzler Merz zu Antrittsbesuch bei Deutscher Marine - "werden Bundeswehr massiv unterstützen"

Bundeskanzler Merz hat der Deutschen Marine in Rostock einen Besuch abgestattet. Nach einer vertraulichen Gesprächsrunde mit Marine-Inspekteur Kaack flog Merz mit dem Hubschrauber zur Fregatte Bayern. Im Seegebiet vor Warnemünde verfolgte er eine Marine-Übung.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) steht bei seinem Antrittsbesuch bei der Marine an Bord der Fregatte "Bayern" neben Fregattenkapitän Michael Klöfkorn-Dorscht (l), dem Kommandanten der Bayern, und Fregattenkapitän Volker Kübsch (r), dem Kommandeur des 4. Fregattengeschwaders.
    Bundeskanzler Merz besucht Marine (Jens Büttner/dpa)
    Auf dem Programm standen Übungen der Seeversorgung, der Flug- und U-Boot-Abwehr sowie der Verteidigung gegen einen Flugkörperangriff. Die Deutsche Marine ist mit rund 15.300 Soldatinnen und Soldaten die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr. Merz bekräftigte die Bereitschaft seiner Regierung, die Truppe auch in Zukunft massiv zu unterstützen. Man werde alles tun, um die Freiheit, den Frieden und die territoriale Integrität des NATO-Bündnisgebietes zu schützen.
    Anschließend reiste der Kanzler weiter nach Frankreich. Dort ist in Toulon ein Abendessen mit dem französischen Präsidenten Macron geplant.
    Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.