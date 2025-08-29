Bundeskanzler Merz besucht Marine (Jens Büttner/dpa)

Auf dem Programm standen Übungen der Seeversorgung, der Flug- und U-Boot-Abwehr sowie der Verteidigung gegen einen Flugkörperangriff. Die Deutsche Marine ist mit rund 15.300 Soldatinnen und Soldaten die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr. Merz bekräftigte die Bereitschaft seiner Regierung, die Truppe auch in Zukunft massiv zu unterstützen. Man werde alles tun, um die Freiheit, den Frieden und die territoriale Integrität des NATO-Bündnisgebietes zu schützen.

Anschließend reiste der Kanzler weiter nach Frankreich. Dort ist in Toulon ein Abendessen mit dem französischen Präsidenten Macron geplant.

