"Teuerstes System der Welt"

Thorsten Frei: "Klar ist, dass manche Leistungen entfallen müssen." (picture alliance / dts-Agentur)

Deutschland habe das teuerste Gesundheitssystem der Welt, die Bevölkerung sei aber nicht überdurchschnittlich gesund, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn man einige Leistungen streiche, werde man deshalb auch nicht kränker. Konkrete Maßnahmen nannte Frei nicht.

Er bemängelte zudem, "dass bei uns jeder in einer – naturgemäß – eher laienhaften Betrachtung selbst entscheidet, zu welchem Facharzt er geht". Diese Entscheidung müsse ein Primärarzt, in der Regel der Hausarzt, übernehmen.

Vor rund einer Woche hatte der Bundestag ein Sparpaket zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge gebilligt. Trotzdem werden einige gesetzliche Kassen ihre Zusatzbeiträge erhöhen. Eine von Bundesgesundheitsministerin Warken eingesetzte Kommission soll im Frühjahr Vorschläge für eine Krankenkassenreform vorlegen. Ein Vorschlag der Ministerin ist eine höhere Zuzahlung zu Medikamenten.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.