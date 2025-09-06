Debatte um Steuererhöhungen

Die Debatte vermittele den Eindruck, als gehe es dabei nur um reiche Privatpersonen, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Es gehe aber vor allen Dingen um Mittelstandsfirmen. Frei betonte, dass etwa drei Viertel aller deutschen Unternehmen als Personengesellschaften Einkommensteuer zahlten. Wenn man etwas nicht brauche, dann wirtschaftliche Tätigkeit stärker zu besteuern.
Entsprechende Steuererhöhungen werden vor allem von der SPD gefordert.
