Nina Warken (CDU), Chefin des Bundeskanzleramts, bei der Klausurtagung der Bundesregierung auf Schloss Neuhardenberg (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die CDU-Politikerin sagte im ARD-Fernsehen, die Reform der Rentenversicherung werde bis zum Jahresende beschlossen. Auch die Änderungen bei der Pflegeversicherung und beim Arbeitszeitgesetz müssten nun kommen. Warken betonte, es gehe um große Pakete und es werde ein sehr arbeitsreicher Herbst. Man habe den gemeinsamen Willen, die Dinge jetzt auf einen guten Weg zu bringen. - Neben Stimmen aus der SPD hatten zuletzt auch mehrere ostdeutsche Ministerpräsidenten von der CDU Änderungen vor allem an den Rentenplänen verlangt.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.