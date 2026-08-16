Kanzleramtschefin Nina Warken (imago / ESDES.Pictures / Bernd Elmenthaler)

Die CDU-Politikerin sagte der "Bild am Sonntag", es gehe nun darum, den Kabinettsbeschluss schnell umzusetzen. Durch die neuen Befugnisse der Geheimdienste werde es mehr Sicherheit im Land geben. Die geplante Reform sieht vor, dass die Nachrichtendienste künftig Daten stärker sammeln und automatisiert auswerten können. Auch sollen sie Hackerangriffe aktiv durch Gegenangriffe bekämpfen dürfen. Kritik kam von der Opposition. Die Linken bemängelten, wer Nachrichtendiensten operative Eingriffsrechte und Sabotagebefugnisse gebe, plane eine neue deutsche Geheimpolizei. Die FDP kritisierte das Vorhaben als einen "historischen Tabubruch".

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.