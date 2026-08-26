Helmut Kohl als "Birne"

Der Maler, Cartoonist, Illustrator und Kinderbuchautor Hans Traxler starb mit 97 Jahren (Archivbild). (picture alliance / dpa / Emily Wabitsch)

Er starb bereits am Montag im Alter von 97 Jahren in Frankfurt am Main, wie heute bekannt wurde. Traxler war Mitbegründer der Satiremagazine "Pardon" und "Titanic". Er gehörte den Zeichnern und Autoren der sogenannten "Neuen Frankfurter Schule" an. In den 1980er Jahren schuf er die Karikatur des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl mit einem Birnen-Kopf.

Traxler wurde mehrfach ausgezeichnet und veröffentlichte mehr als 40 Bücher und knapp 30 Buchillustrationen anderer Autoren.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.