Gesundheit

Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (Markus Lenhardt / dpa / Markus Lenhardt)

Vorstandschef Gassen sagte der Katholischen Nachrichtenagentur, wenn bestimmte Facharztgruppen bis zu 15 Prozent weniger Budget hätten, bliebe das nicht ohne Konsequenzen. Erste Praxen würden Personal entlassen, so Gassen. Das würden auch die Patienten spüren. Nach Berechnungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sollen im kommenden Jahr rund drei Milliarden Euro allein im ambulanten Bereich eingespart werden.

Morgen findet in Berlin eine Protestaktion gegen Einsparungen im Gesundheitssystem statt. Organisatorin ist die Social-Media-Influencerin und Kinderärztin Bea Merscher, die rund 500.000 Abonnenten auf Instagram, Tiktok, Facebook und Youtube erreichen kann. Merscher hatte Bundeskanzler Merz in einer Fernsehsendung vorgeworfen, mit dem Sparpaket seinen Amtseid gebrochen zu haben.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.