Der Preis wurde am Abend in Frankfurt am Main übergeben. Die Autorinnen Laura Momo Aufderhaar und Verena Hochleitner bekommen für ihre Arbeit insgesamt 10.000 Euro Preisgeld.

Das Buch ist mit leuchtenden Neonfarben, flächigen Bildern, aber auch feinen Zeichnungen und spielerischen Ja-Nein-Abzweigungen gestaltet. Darin führen zwei Kinder Unterhaltungen über Begegnungen mit wilden Tieren und Naturkatastrophen wie einer Flut, einem Brand oder einem Erdbeben. So werden die wichtigsten Verhaltensregeln im kleinen oder großen Katastrophenfall "einfach und nachvollziehbar skizziert", heißt es von der Stiftung.

Laut der Stiftung Buchkunst waren für das "Schönste Deutsche Buch" rund 600 Einsendungen eingegangen.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.