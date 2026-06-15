US-Serie "Alf": Anne Schedeen (r.) spielte Kate Tanner. (NITRO / dpa)

Anne Schedeen spielte in der erfolgreichen Sitcom die Mutter Kate Tanner. Diese nimmt den Außerirdischen Alf bei sich auf, nachdem er mit seinem Raumschiff versehentlich in die Garage der Familie kracht. Das Zottelmonster vom Planeten Melmac bringt das Leben der Tanners mächtig durcheinander, außerdem trachtet Alf (Außerirdische Lebensform) nach deren Kater Lucky, da Katzen seine Lieblingsspeise sind.

Zu Alfs Markenzeichen zählten auch freche Sprüche. Auf Deutsch wurde der Satz "Null Problemo!" legendär. Die Serie lief beim Sender NBC von 1986 bis 1990 mit rund 100 Folgen und wurde auch in Deutschland zum TV-Hit.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.