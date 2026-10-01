Heiner Wilmer, Bischof von Münster und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (Florian Wiegand / dpa)

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Wilmer, sagte zum Abschluss des Treffens in Fulda, Deutschland stehe vor einem Paradigmenwechsel, falls die AfD Regierungsverantwortung übernehme. Es sei erschreckend, dass bei den jüngsten Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern auch unter den katholischen Wahlberechtigten viele für die AfD gestimmt hätten.

Zudem bekräftigte Wilmer seine Erschütterung über den zunehmenden Antisemitismus. Dass dieser von rechts und links zunehme, sei ein Angriff auf die Demokratie, zerstöre die Gesellschaft und sei "Sünde", sagte Wilmer. Ihn stimme sehr nachdenklich, wie die Linke in Berlin mit der jüdischen Gemeinschaft umgehe.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.