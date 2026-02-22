Christentum

In der Fastenzeit verzichten viele Christen auf Fleisch. (Symbolbild) (imago images / rawlik )

Mit einem Gottesdienst in Hofheim am Taunus im Bistum Limburg wird das Hilfswerks Misereor die katholische Fastenaktion eröffnen. Unter dem Leitwort "Hier fängt Zukunft an" steht in diesem Jahr die Förderung beruflicher Bildung im Fokus - insbesondere in Kamerun. Die evangelische Kirche beginnt ihre Fastenaktion "Sieben Wochen ohne" mit einem Gottesdienst in Göttingen. Die Initiative hat in diesem Jahr das Motto "Mit Gefühl! Sieben Wochen ohne Härte".

