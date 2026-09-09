Güterverkehr

Trotz der verfügten Lockerung des Sonntagsfahrverbots hat offenbar keinen nennenswerten Zuwachs beim Lkw-Verkehr gegeben. (imago / Zoonar / monticello)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stieg die Fahrleistung mautpflichtiger Lastwagen mit mindestens vier Achsen im August um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Ökonomen sehen darin jedoch vor allem einen konjunkturellen Anstieg, der eher nichts mit dem Niedrigwasser zu tun hat. Der Chefvolkswirt der Bank Bethmann HAL, Krüger, betonte, es seien zudem nicht genügend Lkw und Fahrer verfügbar, um Transportausfälle von Binnenschiffen zu kompensieren. Laut dem Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung fehlen allein in Deutschland derzeit 100.000 Lkw-Fahrer.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.