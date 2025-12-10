Innenministerium

Nach Angaben einer Sprecherin geht es um etwa 640 Menschen, die unter vorherigen Bundesregierungen eine Aufnahmezusage für Deutschland erhalten hatten. Ihnen werde in den kommenden Tagen mitgeteilt, dass an einer Einreise nach Deutschland kein politisches Interesse mehr bestehe. Man wolle die Menschen aber weiterhin in ihrem aktuellen Zufluchtsland Pakistan unterstützen.
Von der Entscheidung nicht betroffen sind Afghanen aus dem sogenannten Bundesaufnahmeprogramm, die als besonders gefährdet gelten.
Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.