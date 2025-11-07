Renommierter Musikpreis

Lamar könnte zudem die Auszeichnung für die Pop-Darbietung eines Duos beziehungsweise einer Gruppe, die Melodic-Rap-Darbietung, den Rap-Song und das Rap-Album erhalten. Daneben ist er zweimal in der Kategorie Rap-Darbietung nominiert.

Lady Gaga ist für Song, Aufnahme und Album des Jahres nominiert. Für sie sind es die ersten Nominierungen in allen drei Kategorien gleichzeitig. Sie könnte außerdem in den Kategorien Pop-Solodarbietung, Pop-Gesangsalbum, Dance-Pop-Aufnahme und traditionelles Pop-Gesangsalbum gewinnen.

Antonoff ist für seine Arbeit mit Lamar sowie Sabrina Carpenter jeweils zweimal in den Kategorien Aufnahme, Album und Song des Jahres nominiert. Außerdem geht er erstmals mit einem Rap-Song ins Rennen: "tv off" mit Lamar und Lefty Gunplay.

In der Kategorie Album des Jahres nominiert sind neben Lady Gagas "Mayhem" und Lamars "GNX" auch Carpenters "Man’s Best Friend", Bad Bunnys "Debí Tirar Más Fotos", Justin Biebers "Swag", "Let God Sort Em Out" von Clipse, Pusha T & Malice, Leon Thomas’ "Mutt" sowie "Chromakopia" von Tyler, the Creator nominiert. Zum ersten Mal sind drei Alben sowohl für das beste Rap-Album als auch für das beste Album des Jahres nominiert: "GNX", "Let God Sort Em Out" und "Chromakopia".

Für die Nominierungen zugelassen waren nur Aufnahmen, die in den USA zwischen dem 31. August 2024 und dem 30. August 2025 kommerziell veröffentlicht wurden. Die finale Runde der Grammy-Abstimmung, in der die Gewinner ermittelt werden, findet vom 12. Dezember bis zum 5. Januar statt. Vergeben werden die Trophäen schließlich am 1. Februar in Los Angeles. Der Grammy gilt als international bedeutendster Musikpreis.

