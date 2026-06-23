Nach Protesten

Nach den Protesten gegen ein Ebola-Quarantänezentrum in Kenia, das die USA in dem Land einrichten wollen, wurde der Bau nun gestoppt. (AFP / LUIS TATO)

Gesundheitsminister Duale erklärte, er habe die Einstellung aller Vorbereitungen und Bauarbeiten auf dem Luftwaffenstützpunkt Laikipia angeordnet. Vorausgegangen waren wochenlange Proteste gegen die Einrichtung sowie eine Strafandrohung durch das Oberste Gericht. Die Demonstranten befürchteten, dass sich das Virus von der Einrichtung aus auch in Kenia verbreiten könnte. Menschenrechtsgruppen klagten gegen das Quarantänezentrum und bekamen Recht. Die Regierung ignorierte die Anordnung der Richter jedoch zunächst und verfolgte die Pläne weiter. Zuletzt drohte der Gerichtshof dem Gesundheitsminister deshalb mit einer Strafe.

In dem Lager sollten US-Bürger aus der benachbarten Demokratischen Republik Kongo unterkommen, die mit dem Virus in Kontakt gekommen waren.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.