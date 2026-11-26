Zwischen Euphorie und Absturz: Am 19. November 2026 ging Anthropic in den USA an die Börse. (Imago/ ZUMA Press Wire / Lev Radin)

Nach dem Börsendebüt des KI-Unternehmens Anthropic rissen sich Anleger um die neuen Papiere. Die Aktie eröffnete am ersten Handelstag mit einem Plus von rund 35 Prozent. Die KI-Euphorie schien an die Börse zurückgekehrt. Weniger Tage später der Absturz: Die Anthropic-Aktie fiel unter den Ausgabepreis.

Während an der US-Technologiebörse Nasdaq kurzzeitig wieder einmal Goldgräberstimmung herrschte, verfestigte sich anderenorts die Skepsis. Experten warnen seit Langem vor einer KI-Blase, die früher oder später platzen werde. Die Folgen für die Weltwirtschaft wären nach Ansicht von Ökonomen gravierend. Ein Crash könnte der Weltwirtschaft „einen erheblichen Schlag versetzen“, warnen Analysten der Finanzagentur Bloomberg.

Die Harvard-Professorin und Ökonomin Gita Gopinath bezifferte die möglichen Verluste auf weltweit 35 Billionen US-Dollar. Der Schaden wäre damit um ein Vielfaches größer als beim Platzen der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende.

Doch muss der KI-Hype zwangsläufig in einem großen Knall enden?

KI-Firmen erzielen zum Teil gewaltige Umsätze. Beispiel Anthropic: Der Umsatz des „Claude“-Betreibers wuchs rasant – auf 17 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2026. Das ist rund zwölf Mal mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Tech-Unternehmen hat 1900 Kunden, die pro Jahr jeweils mindestens eine Million US-Dollar für KI-Services ausgeben.

Rechenzentren: Kosten so hoch wie der Umsatz

Dem stehen jedoch enorme Kosten gegenüber. Der größte Posten: Verträge über Rechenleistung und Rechenzentren in Höhe von rund 900 Milliarden Dollar, die für die nächsten Jahre abgeschlossen wurden. Von den Verpflichtungen werden rund 70 Milliarden Dollar bereits in den nächsten zwölf Monaten fällig. Dieser Betrag liegt etwa in der Größenordnung des prognostizierten Umsatzes für dieses Jahr.

Um seine Rechnungen zu bezahlen, müsste Anthropic also weiter rasant wachsen. Im operativen Geschäft hat die KI-Firma mit Sitz in San Francisco trotz ihres Rekordumsatzes im dritten Quartal bereits über 500 Millionen Dollar Verlust gemacht.

Und Anthropic ist kein Einzelfall: Die gesamte US-Branche hat sich auf Jahre hinaus verpflichtet. Gewinne verbucht haben Anthropic und Konkurrent OpenAI bislang noch nie.

Der Börsengang verschafft KI-Entwickler Anthropic zwar vorerst einen finanziellen Puffer. Doch gewinnt der Konzern nicht genug neue zahlende Kunden hinzu, steht die Finanzierung auf wackligen Beinen.

Zirkuläre Finanzierung: Abhängigkeiten in der KI-Branche

Bauchschmerzen bereitet Finanzexperten auch die „zirkuläre Finanzierung“ bei den Investitionen der KI-Firmen. So kündigten Microsoft und der US-amerikanische Chip-Hersteller Nvidia an, bis zu 15 Milliarden Dollar in Anthropic zu investieren. Der KI-Entwickler verpflichtete sich im Gegenzug dazu, für 30 Milliarden Dollar Rechenleistung in der Microsoft-Cloud zu kaufen, die auf Nvidia-Chips läuft.

Das Geld fließt also von einer Firma zur anderen – und wieder zurück. Dennoch verbucht jeder Konzern Wachstum in seiner Bilanz. Illegal ist das nicht. Doch die gegenseitigen Abhängigkeiten machen das System fragil. Gerät eine Firma in Schwierigkeiten, kann das einen Dominoeffekt auslösen.

KI-Regulierung und Stromhunger können den Boom bremsen

Ein Wachstumsdämpfer droht der KI-Branche vonseiten der Politik, insbesondere nach dem Sieg der US-Demokraten bei den Midterms. Die Sorge von Branchenvertretern: Künstliche Intelligenz könnte stärker reguliert werden. Denn in den USA wächst der Widerstand gegen den Bau immer neuer KI-Rechenzentren. Die „AI Factories“ verbrauchen enorme Mengen an Strom und Wasser, was vielerorts die Strompreise für Privathaushalte hat steigen lassen.

Günstige KI-Modelle aus China als Konkurrenz

Ob Anthropic und OpenAI in Zukunft Gewinne erzielen werden, wird auch von der Stärke der chinesischen Konkurrenz abhängen. Anthropic zum Beispiel erwirtschaftet aktuell fast die Hälfte seines Umsatzes über Cloud-Plattformen wie Amazon, Google und Microsoft. Doch dort erhalten die Kunden inzwischen auch mit wenigen Klicks günstigere KI-Modelle aus China. Viele Unternehmen nutzen die Alternativen schon, um Kosten zu sparen.

Es gibt aber auch Argumente, die gegen eine platzende KI-Blase sprechen. Das wichtigste: die rasant wachsenden Umsätze.

Starkes Umsatzwachstum bei Anthropic und Nvidia

Nvidia hat seinen Umsatz binnen eines Jahres verdoppelt. Anthropic verzwölffachte ihn sogar. Und soweit bekannt ist, halten die Cloud-Konzerne an ihren milliardenschweren Investitionen in KI-Unternehmen wie Anthropic und OpenAI fest.

Ökonomen sehen langfristigen Nutzen trotz Kursrutsch

Branchenexperten und Ökonomen gehen überwiegend davon aus, dass KI-Firmen langfristig erfolgreich sein dürften. Die jüngsten Kursverluste an den Aktienmärkten werten sie nicht als Scheitern der Technologie, sondern als Anpassung überzogener Marktphantasien.

Der Nutzen von KI bei Automatisierung, medizinischer Forschung und Softwareentwicklung gilt unter Fachleuten weiterhin als unbestritten. Die Nachfrage von Unternehmen nach praxistauglichen Anwendungen wächst.

Radiobeitrag: Ralf Krauter; Onlinetext: Tobias Kurfer

Quellen: Deutschlandfunk, Agenturen