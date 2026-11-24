US-Präsident Trump soll in die Entscheidung über Huangs Rückkehr eingegriffen haben. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ryoichiro Kida)

Elf Tage. So kurz hat es gedauert, bis Nvidia seine eigenen Regeln über Bord geworfen hat. Am 12. November trat Jensen Huang zurück, nach Affären mit einer mutmaßlichen chinesischen Agentin und laut Medienberichten auch mit einer ihm unterstellten Managerin. Ab sofort ist er wieder Vorstandschef, Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats – einstimmig beschlossen, mit sofortiger Wirkung. Noch vor sechs Tagen hatte der Vorsitzende des Gremiums erklärt, eine Rückkehr sei nicht vorgesehen.

Diese Kehrtwende ist ein Offenbarungseid – vor allem für den Verwaltungsrat, der seinen Namen nicht verdient. Denn dieses Gremium sollte kontrollieren und überwachen, dass sich alle im Unternehmen an bestehende Regeln halten.

Treffen die Medienberichte über eine Beziehung des Chefs zu einer untergebenen Mitarbeiterin zu, ist das kein Kavaliersdelikt. Denn er entscheidet über ihre Karriere, sie ist von ihm abhängig. Nvidias eigener Verhaltenskodex verlangt, Interessenkonflikte durch persönliche Beziehungen zu vermeiden, und verspricht, Hinweisen auf Fehlverhalten umgehend nachzugehen. Wer einen Chef nach wenigen Tagen zurückholt, bevor dieser Vorwurf aufgeklärt ist, sagt seinen Beschäftigten: Diese Regeln gelten – nur nicht für den Mann an der Spitze. Damit ist der Kodex das Papier nicht wert, auf dem er steht.

Trump soll in die Entscheidung eingegriffen haben

Bemerkenswert ist auch, wie diese Rückkehr zustande kam. Kaum war Huang weg, forderten Tech-Milliardäre wie Elon Musk und große Anteilseigner lautstark sein Comeback. Das hinterlässt einen sehr bitteren Beigeschmack, weil niemand weiß, ob diese mächtigen Verbündeten Einfluss auf die Entscheidung hatten. Jedenfalls brüstet sich Donald Trump damit, in die Entscheidung des Verwaltungsrates eingegriffen zu haben. Die Botschaft lautet: Wer als unersetzlich gilt, für den gelten auch andere Maßstäbe, der ist von oberster Stelle geschützt.

Huang hat Nvidia auf sich zugeschnitten

Die Börse jubelt, die Aktie springt in Reaktion auf die Nachricht in die Höhe. Doch der Kurssprung belegt nur das eigentliche Problem: Nvidia scheint vielen ohne Huang nicht vorstellbar. Weil er den Konzern auf sich zugeschnitten hat – und eine ganze Branche auf Nvidia. Das Unternehmen finanziert Startups und Cloud-Anbieter, die mit diesem Geld wiederum Nvidia-Chips kaufen. Ein Kreislauf, der das Wachstum aufbläht und zum systemischen Risiko geworden ist. Das konnte man in der vergangenen Woche sehen, als die Aktie von Nvidia weiter abschmierte, andere Techpapiere rund um KI und schließlich ganze Aktienmärkte mit in ihren Sog riss. Ein Konzern, dessen Wert an einer einzigen Person hängt, ist ein auf Sand gebautes Fundament für einen ganzen Wirtschaftszweig.

Nvidia hat sich unglaubwürdig gemacht

Die Risiken sind nicht ausgeräumt. Die Börsenaufsicht SEC prüft die Bilanzierung des Konzerns. Die unabhängige Untersuchung zu Huangs Verhalten läuft weiter. Sollten daraus Konsequenzen folgen, ist Nvidia doppelt beschädigt: durch das, was ans Licht kommt – und dadurch, dass der Verwaltungsrat sein Schicksal erneut an Jensen Huang gebunden hat, bevor die Fakten auf dem Tisch lagen.

Der Rücktritt war die Chance für einen stabilen Neuanfang ohne Personenkult. Diese Chance ist vertan. Damit hat sich das Unternehmen vollends unglaubwürdig gemacht.