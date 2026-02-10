Gesundheit

Probanden sollten in einem Versuch KI-Chatbots Symptome einer Krankheit schildern und um eine Diagnose bitten. Sie fragten auch, ob man einen Arzt aufsuchen oder sogar den Notruf wählen solle. Eine Kontrollgruppe recherchierte klassisch im Internet, ohne KI. Alle Probanden kannten nur die Symptome, nicht die Ursache.
Das Ergebnis der Studie: Die KI-Anwendungen bieten im Vergleich zur klassischen Recherche im Internet keinen Mehrwert. Bei der Kontrollgruppe war es demnach anderthalbmal so wahrscheinlich, dass sie eine passende Diagnose wie Blutarmut, Erkältung oder Gallensteine herausbekam.
Die Chatbots hätten die Angaben der Probanden oft missverstanden oder nicht ausreichend nachgefragt. Zugleich neigten Menschen dazu, den medizinischen KI-Antworten zu vertrauen. Diese klängen sprachlich sehr überzeugend, selbst dann, wenn der Inhalt medizinisch absolut falsch sei.
Die Studie wurde im Fachmagazin Nature Medicine veröffentlicht.
