Beitrag zu US-Abschiebepolitik

Das "heute journal" des ZDF. (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

Im "heute journal" vom 15. Februar sei an einer Stelle KI-generiertes Bildmaterial ohne Kennzeichnung und Einordnung verwendet worden, teilte der Sender mit. Zudem sei eine weitere gezeigte Szene zwar real, stamme aber aus einem anderen Kontext. Die Kennzeichnung sei bei der Überspielung des Beitrags aus technischen Gründen nicht übertragen worden, hieß es weiter. Die Redaktion habe den Fehler korrigiert und das Video entsprechend angepasst. Der Sender teilte außerdem mit: "In den KI-Grundsätzen des ZDF ist festgelegt, dass KI-generiertes Bildmaterial immer transparent gekennzeichnet wird."

Die stellvertretende Chefredakteurin Gellinek erklärte, der Beitrag hätte in dieser Form nicht gesendet werden dürfen. Man habe ihn deshalb von allen Plattformen entfernt und werde korrigierend berichten.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.