Beitrag zu US-Abschiebepolitik
KI-generiertes Bildmaterial: ZDF entschuldigt sich für Fehler im "heute journal"

Das ZDF hat sich für Fehler in einem Beitrag zu Abschiebungen von Minderjährigen in den USA entschuldigt.

    Auf einem Bildschirm ist das Logo des "heute journal" zu sehen, eine Weltkugel vor blauem Grund.
    Das "heute journal" des ZDF. (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)
    Im "heute journal" vom 15. Februar sei an einer Stelle KI-generiertes Bildmaterial ohne Kennzeichnung und Einordnung verwendet worden, teilte der Sender mit. Zudem sei eine weitere gezeigte Szene zwar real, stamme aber aus einem anderen Kontext. Die Kennzeichnung sei bei der Überspielung des Beitrags aus technischen Gründen nicht übertragen worden, hieß es weiter. Die Redaktion habe den Fehler korrigiert und das Video entsprechend angepasst. Der Sender teilte außerdem mit: "In den KI-Grundsätzen des ZDF ist festgelegt, dass KI-generiertes Bildmaterial immer transparent gekennzeichnet wird."
    Die stellvertretende Chefredakteurin Gellinek erklärte, der Beitrag hätte in dieser Form nicht gesendet werden dürfen. Man habe ihn deshalb von allen Plattformen entfernt und werde korrigierend berichten.
    Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.