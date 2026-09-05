Medienberichte

Logo von Anthropics Künstlicher Intelligenz Claude auf einem Smartphone. (Nicolas Tucat / AFP)

Das Werben um Investoren werde frühestens Mitte Oktober beginnen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf nicht genannte Quellen. Ursprünglich sei die ⁠Veröffentlichung ⁠des Börsenprospekts für ⁠kommende Woche erwartet worden; nun ⁠sei Ende September vorgesehen. Mit einer ⁠angestrebten Bewertung von ‌bis zu zwei Billionen Dollar wäre der Börsengang einer der höchstbewerteten der Geschichte. Analysten sehen darin einen wichtigen Test für das Interesse der Anleger an der rasant wachsenden KI-Branche. Im Juni ging das Raumfahrtunternehmen SpaceX mit einer Rekordbewertung von 1,77 Billionen Dollar ​an die Börse.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.