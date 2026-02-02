CDU-Sicherheitspolitiker Kiesewetter (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler / Geisler-Fotopr)

Ohne Übereinkunft könnten die USA zusammen mit Israel gegen Teheran vorgehen, sagte Kiesewetter im ZDF. Das könne eine Frage von Wochen sein. Der CDU-Politiker betonte, es gebe eine vielfältige Bedrohung durch den Iran. Er nannte das Raketen- und Atomprogramm des Landes, die Unterstützung von Terrorgruppen im Ausland sowie die Verweigerung der Anerkennung des Existenzrechts Israels.

US-Präsident Trump hatte angesichts der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste im Iran im vergangenen Monat mit einem militärischen Eingreifen gedroht. Nun fordert er zudem Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Nach Angaben des iranischen Außenministeriums laufen derzeit diplomatische Bemühungen, um die Spannungen mit ​den ​USA abzubauen. ​

