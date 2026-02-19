Dies erklärte der ukrainische Staatschef Selenskyj. Kiew wirft Belarus vor, Russland bei den Drohnenangriffen auf die Ukraine zu helfen. Die Regierung von Lukaschenko erlaube es den russischen Streitkräften, von Belarus aus Drohnen zu steuern. Zudem sei dort die russische Hyperschallrakete Oreschnik stationiert. Die Sanktionen der Ukraine gelten als weitgehend symbolisch, da Lukaschenko bereits von den USA und der EU mit entsprechenden Strafmaßnahmen belegt ist. Eine Stellungnahme aus Minsk liegt noch nicht vor.
