Ukraine
Kiew verhängt Sanktionen gegen Lukaschenko

Die Ukraine verhängt wegen der Kriegshilfe für Russland Sanktionen gegen den Präsidenten von Belarus, Lukaschenko.

    Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko spricht nach der Stimmabgabe beim belarussischen Verfassungsreferendum 2022 mit Reportern in einem Wahllokal und ballt dabei die Fäuste
    Seit 1994 regiert Alexander Lukaschenko Belarus autoritär. Seit der umstrittenen Wahl 2020 erkennt die EU Lukaschenko nicht als legitimen Präsidenten an. (picture alliance / dpa / TASS / Peter Kovalev)
    Dies erklärte der ukrainische Staatschef Selenskyj. Kiew wirft Belarus vor, Russland bei den ⁠Drohnenangriffen ⁠auf die Ukraine ⁠zu helfen. Die Regierung von Lukaschenko erlaube es den russischen Streitkräften, von Belarus aus Drohnen zu steuern. Zudem ⁠sei dort die russische Hyperschallrakete ‌Oreschnik stationiert. Die Sanktionen der Ukraine gelten als weitgehend symbolisch, da Lukaschenko bereits von den USA und ​der EU mit entsprechenden Strafmaßnahmen belegt ist. Eine Stellungnahme aus Minsk liegt noch nicht vor.
