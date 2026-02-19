Seit 1994 regiert Alexander Lukaschenko Belarus autoritär. Seit der umstrittenen Wahl 2020 erkennt die EU Lukaschenko nicht als legitimen Präsidenten an. (picture alliance / dpa / TASS / Peter Kovalev)

Dies erklärte der ukrainische Staatschef Selenskyj. Kiew wirft Belarus vor, Russland bei den ⁠Drohnenangriffen ⁠auf die Ukraine ⁠zu helfen. Die Regierung von Lukaschenko erlaube es den russischen Streitkräften, von Belarus aus Drohnen zu steuern. Zudem ⁠sei dort die russische Hyperschallrakete ‌Oreschnik stationiert. Die Sanktionen der Ukraine gelten als weitgehend symbolisch, da Lukaschenko bereits von den USA und ​der EU mit entsprechenden Strafmaßnahmen belegt ist. Eine Stellungnahme aus Minsk liegt noch nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.