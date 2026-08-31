Russland greift erneut die Region Kiew an. (Francisco Seco / AP / dpa / Francisco Seco)

Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurden mehrere Menschen durch Drohnenangriffe verletzt. Unter anderem seien Lagerhallen und ein Wohnblock getroffen worden. In den vergangenen Tagen hat Russland die Ukraine nach Angaben von Präsident Selenskyj mit rund 1.500 Drohnen attackiert. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen sei düsengetrieben gewesen.

Drohnen mit Düsentriebwerken fliegen schneller als herkömmliche Drohnen mit Propeller-Antrieb. Selenskyj sagte, die ukrainischen Luftstreitkräfte versuchten, diese schnelleren Fluggeräte mithilfe von Kampfjets abzuschießen. Man suche aber noch nach wirksameren Methoden.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.