Russland greift erneut die Region Kiew an. (Francisco Seco / AP / dpa / Francisco Seco)

Heute früh seien mehrere Menschen durch Drohnenangriffe verletzt worden, erklärten die Behörden. Unter anderem seien Lagerhallen und ein Wohnblock getroffen worden. In den vergangenen Tagen hat Russland die Ukraine nach Angaben von Präsident Selenskyj mit rund 1.500 Drohnen attackiert.

Die Ukraine griff ein Logistikzentrum in der russischen Stadt Jekaterinburg an. Drohnen und herabstürzende Trümmerteile hätten ⁠Wohn- und Betriebsgebäude getroffen, teilt der zuständige Gouverneur mit. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Jekaterinburg liegt mehr als 1.400 Kilometer östlich von Moskau. In der vergangenen Nacht wurden auch Gebäude in der grenznahen russischen Stadt Belgorod getroffen. Bei dem Raketenangriff starben nach offiziellen Angaben zwei Menschen.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.