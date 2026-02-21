Wolodymyr Selenskyj (AP / dpa / Danylo Antoniuk)

Präsident Selenskyj teilte in seiner abendlichen Videobotschaft mit, Russland habe Anschläge gegen ukrainische Militärs, Geheimdienstmitarbeiter und Medienvertreter vorbereitet. Es sei gelungen, russische Söldner unschädlich zu machen. Details nannte Selenskyj nicht. Er dankte den Behörden für den Schutz der Bürger. Aus Moskau lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Mit Blick auf die Verhandlungen unter US-Vermittlung über ein Kriegsende forderte Selenskyj erneut eine Einbindung der Europäer, was Russland bislang ablehnt. Für kommende Woche seien Treffen mit europäischen Partnern geplant.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.