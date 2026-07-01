Urheberrecht

Das Berufungsgericht in Wellington bestätigte ein Urteil der Vorinstanz und wies den Einspruch des 52-Jährigen zurück. Er kann nun noch vor das Oberste Gericht ziehen.
Kim Dotcom zählt zu den schillerndsten Persönlichkeiten der Internetbranche. Der Gründer der früheren Internet-Plattform Megaupload heißt mit bürgerlichem Namen Kim Schmitz und lebt seit 2010 in Neuseeland. Über Megaupload konnten Nutzer urheberrechtlich geschützte Inhalte wie Filme, Fernsehserien und Musik austauschen. Die USA wollen ihn wegen Verletzung von Urheberrechten und Geldwäsche vor Gericht stellen. Bei einer Verurteilung droht ihm jahrzehntelange Haft.
Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.