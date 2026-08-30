Umbau des Militärs

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat einen neuen Verteidigungsminister ernannt (Archivbild) (Uncredited/KCNA/KNS/dpa)

Neuer Amtsinhaber werde der Leiter des Politbüros der Volksarmee, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Der bisherige Verteidigungsminister, No Kwang Chol, gehöre der zentralen Parteiführung nicht mehr an, hieß es weiter. Laut KCNA wurde der 70-Jährige stattdessen zum ersten stellvertretenden Leiter der Abteilung für Munitionsindustrie im Zentralkomitee der herrschenden Arbeiterpartei ernannt. Der Personalwechsel kommt zu einer Zeit, in der Nordkorea die Modernisierung seines Militärs vorantreibt. Erst vergangene Woche hatte das abgeschottete Land wieder ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.