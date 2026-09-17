Online-Netzwerke

Die EU-Kommission will die Nutzung von Social Media durch Kinder und Jugendliche beschränken. (picture alliance / epd-bild / Tim Wegner)

Ziel ist es, den Zugang zu den sozialen Medien für Minderjährige deutlich zu beschränken. Konkret sieht der Vorschlag der Kommission vor, dass Kinder unter 13 Jahren keine Social-Media-Plattformen nutzen dürfen. Jugendliche sollen erst ab 15 Jahren eigene Konten in den sozialen Medien eröffnen dürfen. Die Betreiberfirmen sollen künftig das Alter der Nutzer prüfen, ansonsten droht eine Sperrung der Plattform.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte bereits gestern Teile der Pläne bekanntgegeben. Der Gesetzesvorschlag bedarf noch der Zustimmung des Europäischen Parlaments und der Mitgliedsstaaten.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.