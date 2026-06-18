Baden-Württemberg
Kindesmissbrauch per Livestream auf Philippinen: Fast 5 Jahre Haft für Angeklagen

In einem Prozess wegen sexuellen Missbrauchs per Livestream ist in Baden-Württemberg ein 46-Jähriger zu fast fünf Jahren Haft verurteilt worden.

    Blick in einen leeren Gerichtssaal, nur zwei Polizisten stehen an einem Tisch.
    Die Opfer waren Mädchen zwischen vier und 13 Jahren. (imago images / Jan Huebner)
    In mehreren Fällen habe er gegen Geld den sexuellen Missbrauch von Kindern auf den Philippinen angewiesen, teilte das Landgericht Ellwangen mit. Die Taten seien dann für den Mann im Internet übertragen worden. Der Verurteilte habe die Taten über eine Chatfunktion gesteuert. Bei den Opfern handelte es sich um Mädchen im Alter zwischen vier und 13 Jahren. Ermittlungen hatten zur Zerschlagung eines pädokriminellen Netzwerks auf den Philippinen geführt.
    Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.