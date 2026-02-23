Christentum

Die Evangelische Kirche hat die Fastenaktionen "7 Wochen Ohne" eröffnet. (picture alliance / epd-bild / Swen Pfoertner)

Die Aktion der evangelischen Kirche steht in diesem Jahr unter dem Motto "Mit Gefühl! Sieben Wochen ohne Härte", bei der es um Mitgefühl gehen soll und gegen Fremdenfeindlichkeit, Mobbing auf Schulhöfen oder Hass in den sozialen Medien.

Das katholische Hilfswerk Misereor stellt bei seiner Aktion unter dem Motto "Hier fängt die Zukunft an" die Zukunftsperspektiven junger Menschen in den Mittelpunkt.

In den 40 Tagen bis Ostern erinnern sich Christen an das Leiden und Sterben Jesu. Der Verzicht auf Speisen und Getränke wie Fleisch und Wein oder auch auf den TV-Konsum gilt als Symbol der Buße.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.