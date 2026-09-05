Von vielen komme der klare Appell, sich nach dem morgigen Sonntag nicht von ihnen abzuwenden, sagte die Autorin und frühere Geschäftsführerin einer Beratungsstelle dem "Tagesspiel". In Sachsen-Anhalt verteidigten gerade sehr viele mutige Menschen die Demokratie für alle in Deutschland, obwohl ihre Vereine, Zentren und Initiativen im Alltag teilweise wirklich mit dem Rücken zur Wand stünden. Kleffner führte aus, in Sachsen-Anhalt würden die Normalisierung von Rassismus, autoritäres Denken und andere gesellschaftliche Entwicklungen wie unter einem Brennglas sichtbar. Das dürfe nicht als "Ost-Phänomen" verharmlost werden.
Die Parteien in Sachsen-Anhalt beenden heute ihren Wahlkampf. Zugleich wollen zahlreiche Menschen auf die Straße gehen. Allein in Magdeburg wurden laut Polizei im Tagesverlauf zwölf Veranstaltungen angemeldet.
Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.