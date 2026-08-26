Ein Kleinflugzeug ist in den Attersee in Österreich gestürzt. (Matthias Kaltenleitner / FOTOKERSC / Matthias Kaltenleitner)

Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur dpa, man gehe nicht von Überlebenden aus. Es sei noch unklar, ob eine oder zwei Personen an Bord der Maschine gewesen seien.

Das Flugzeug war nach Angaben der Flugortungs-Plattform "Flightradar 24" in Salzburg gestartet. Nachdem Zeugen von dem Absturz in den See berichtet hatten, war eine Suchaktion mit Sonargeräten, Tauchern und einem Tauchboot gestartet worden. Das Wrack soll nun gehoben werden.

Der Attersee liegt in Oberösterreich und grenzt im Süden an das Bundesland Salzburg.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.