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Wie Aufnahmen im Internet aus verschiedenen Perspektiven zeigten, flogen Wrackteile der Maschine vom Himmel. Das Flugzeug kollidierte laut Berichten mit dem Citic Tower, auch als China Zun bekannt. In der Fassade war ein Loch zu erkennen. Wie es zu dem Vorfall kam, ist noch nicht bekannt. Auch Angaben über mögliche Tote oder Verletzte gibt es bisher nicht.

Der China Zun ist fast 530 Meter hoch. Er ist eines der Wahrzeichen der chinesischen Hauptstadt und gehört zu den höchsten Gebäuden der Welt.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.