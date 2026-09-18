Partnerschaft mit Kanada
Klingbeil: Assoziierte EU-Mitgliedschaft jetzt schnell angehen

Bundesfinanzminister Klingbeil hat den Vorschlag einer assoziierten EU-Mitgliedschaft für Kanada begrüßt. Das Thema einer engen Partnerschaft solle jetzt zügig angegangen werden, forderte der SPD-Politiker in Dublin, wo er heute mit seinen EU-Kollegen Gespräche führt.

    Flaggen der EU und Kanada wehen in Berlin.
    Flaggen der EU und Kanada wehen in Berlin. (dpa/picture alliance/Maurizio Gambarini)
    Kanada sei viel zu lange nicht beachtet worden von Europa, auch von Deutschland. Dabei vertrete das Land die gleichen Werte wie die EU. Zugleich verwies der Vizekanzler darauf, dass es bei Rohstoffen gute Kooperationsmöglichkeiten gebe.
    Der kanadische Premierminister Carney und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatten sich diese Woche im Europäischen Parlament für eine neue Allianz zwischen Ottawa und Brüssel stark gemacht. Nach Angaben eines EU-Sprechers soll es Ende des kommenden Monats ein Gipfeltreffen geben, auf dem Rahmenbedingungen erörtert werden sollten.
    Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.