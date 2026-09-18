Partnerschaft mit Kanada

Flaggen der EU und Kanada wehen in Berlin. (dpa/picture alliance/Maurizio Gambarini)

Kanada sei viel zu lange nicht beachtet worden von Europa, auch von Deutschland. Dabei vertrete das Land die gleichen Werte wie die EU. Zugleich verwies der Vizekanzler darauf, dass es bei Rohstoffen gute Kooperationsmöglichkeiten gebe.

Der kanadische Premierminister Carney und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatten sich diese Woche im Europäischen Parlament für eine neue Allianz zwischen Ottawa und Brüssel stark gemacht. Nach Angaben eines EU-Sprechers soll es Ende des kommenden Monats ein Gipfeltreffen geben, auf dem Rahmenbedingungen erörtert werden sollten.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.