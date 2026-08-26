Softdrinks mit Zucker sollen besteuert werden, Zero-Getränke aber nicht. (picture alliance / Daniel Kalker / Daniel Kalker)

Finanzminister Klingbeil erklärte, eine Steuer auf zuckerfreie Getränke ergebe keinen Sinn und werde daher auch nicht kommen. Gestern war ein Papier aus dem Ministerium des SPD-Politikers öffentlich geworden. Darin wird vorgeschlagen, neben Limonaden unter anderem auch Zero- und Light-Getränke, Haferdrinks und Fertigkaffees der Zuckersteuer zu unterwerfen. Klingbeil erklärte, es habe sich dabei lediglich um ein Arbeitspapier gehandelt.

Die schwarz-rote Koalition hatte sich im Rahmen der Verhandlungen über das Sparpaket für die gesetzlichen Krankenversicherungen auf eine Zuckersteuer ab 2027 geeinigt.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.