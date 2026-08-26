Zuckersteuer
Klingbeil: Getränke mit Süßstoffen sollen doch nicht besteuert werden

Die geplante Zuckersteuer soll jetzt doch keine Getränke mit Süßstoffen umfassen.

    Getränkeautomat mit Softdrinks von Pepsi, Red Bull und Lavazza.
    Softdrinks mit Zucker sollen besteuert werden, Zero-Getränke aber nicht. (picture alliance / Daniel Kalker / Daniel Kalker)
    Finanzminister Klingbeil erklärte, eine Steuer auf zuckerfreie Getränke ergebe keinen Sinn und werde daher auch nicht kommen. Gestern war ein Papier aus dem Ministerium des SPD-Politikers öffentlich geworden. Darin wird vorgeschlagen, neben Limonaden unter anderem auch Zero- und Light-Getränke, Haferdrinks und Fertigkaffees der Zuckersteuer zu unterwerfen. Klingbeil erklärte, es habe sich dabei lediglich um ein Arbeitspapier gehandelt.
    Die schwarz-rote Koalition hatte sich im Rahmen der Verhandlungen über das Sparpaket für die gesetzlichen Krankenversicherungen auf eine Zuckersteuer ab 2027 geeinigt.
    Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.