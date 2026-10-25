Gaza-Stadt: Die Leichen von mehreren bei einem Angriff getöteten Palästinensern werden mit Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht (25. Oktober 2026). (picture alliance / Anadolu / Saeed M. M. T. Jaras)

Zudem habe es acht weitere Verletzte gegeben. Mehrere Krankenhäuser bestätigten die Opferzahlen aus der Stadt Gaza, der südlichen Stadt Chan Junis sowie Deir al-Balah. Das israelische Militär gab bislang keine Stellungnahme ab. Seit Oktober vergangenen Jahres gilt formal eine Waffenruhe für den Gazastreifen. Dennoch kommt es immer wieder zu Angriffen.

Nach dem Tod zweier Soldaten bei einem Schusswaffenangriff im Westjordanland hat Israel zudem angekündigt, die Einschränkungen für Palästinenser in dem besetzten Gebiet auszuweiten. Das Militär erklärte, palästinensischen Arbeitern die Beschäftigung in jüdischen Siedlungen zu verbieten. Am Freitag hatte Israel bereits eine Großoffensive im Westjordanland gestartet. Dabei wurden nach Regierungsangaben in der Stadt Hebron etwa 2.000 Palästinenser vertrieben.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.