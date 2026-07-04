Fußball-Bundestrainer

Jürgen Klopp. (dpa / Felix Hörhager)

Er sei bereit, den Posten zu übernehmen, sagte der 59-Jährige bei MagentaTV. Zugleich machte er deutlich, dass die Verhandlungen wohl Zeit in Anspruch nehmen würden. Klopp ist derzeit für den österreichischen Red-Bull-Konzern tätig. Er leitet die weltweiten Fußballaktivitäten des Getränkeherstellers. Zuvor war Klopp Trainer des FC Liverpool in England.

Nagelsmann hatte gestern - vier Tage nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft - sein Amt aufgegeben.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.