Deutschland-Monitor-Umfrage

Die Hälfte der ostdeutschen Bürger sind unzufrieden mit der deutschen Demokratie (Archivbild). (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessmann)

In Westdeutschland sind es rund vierzig Prozent. Das zeigen Ergebnisse des "Deutschland-Monitors 2025", der von der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurde. Auch bei der Frage nach Staatsformen gibt es Unterschiede zwischen Ost und West. So ist der Umfrage zufolge ein Fünftel der westdeutschen Befragten empfänglich für autoritäre Ideen, in Ostdeutschland ist es ein Viertel. Gefragt wurde dafür zum Beispiel nach Zustimmung zu Aussagen wie, Deutschland brauche jetzt eine einzige starke Partei, die den ganzen Willen des Volkes verkörpere.

Der Deutschland-Monitor wird seit 2023 jährlich erstellt. Befragt wurden rund 8.000 Menschen, die unter anderem aufgrund ihres aktuellen Wohnortes in bestimmte Gruppen eingeteilt wurden. So können Aussagen nach Ost und West oder Stadt und Land eingeordnet werden.

